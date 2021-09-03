Политолог оценил предложенную Путиным особую зону на Курилах: Сильное потрясение для Японии

Профессор из Японии оценил предложение главы России Путина ввести на Курилах особую экономическую зону.

Для Токио может стать сильным потрясением предложенный Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курильских островах.

Япония считает вопрос о северных территориях двусторонним делом с Россией. Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой,

- заявил известный в Японии политолог профессор Накамура.

Президент России в пятницу принял участие в работе одной из дискуссионных площадок Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам профессора, предложенный Путиным режим приведёт к "переплетению интересов разных стран и осложнит этот вопрос", передаёт РИА Новости.

"...Япония... встретит отпор со стороны и других стран. Потому что получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний", - считает политолог.

Такой режим, установленный Россией на Курилах, приведёт к тому, что в вопросе возврата "северных территорий Япония окажется в изоляции в мире, никто её не поддержит".