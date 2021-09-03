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Политолог оценил предложенную Путиным особую зону на Курилах: Сильное потрясение для Японии
03 сентября 2021, 17:20 • 212 • Политика
Профессор из Японии оценил предложение главы России Путина ввести на Курилах особую экономическую зону.
Для Токио может стать сильным потрясением предложенный Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курильских островах.
- заявил известный в Японии политолог профессор Накамура.
Президент России в пятницу принял участие в работе одной из дискуссионных площадок Восточного экономического форума во Владивостоке.
По словам профессора, предложенный Путиным режим приведёт к "переплетению интересов разных стран и осложнит этот вопрос", передаёт РИА Новости.
"...Япония... встретит отпор со стороны и других стран. Потому что получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний", - считает политолог.
Такой режим, установленный Россией на Курилах, приведёт к тому, что в вопросе возврата "северных территорий Япония окажется в изоляции в мире, никто её не поддержит".
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