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Политолог оценил подарок Британии военным Украины: "Три кило отличного металлолома"

05 августа 2021, 22:55  •  108 • Политика
Британия вывела из состава флота минные тральщики Blyth и Ramsey для передачи Украине. "Это не только нежный пух, но и два-три кило отличного металлолома", - прокомментировал политолог Сосновский.
В Великобритании вывели из состава ВМС два противоминных корабля класса Sandown, чтобы подарить их Украине. "Щедрость" Лондона прокомментировал политолог Александр Сосновский.
Речь идёт о минных тральщиках Blyth и Ramsey. Первый прослужил ВМС Великобритании 20 лет и прошёл 185 тысяч миль, выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря. Второй находился 21 год и прошёл 175 тысяч миль. Теперь эти суда будут безвозмездно переданы Киеву.
Списанные боевые корабли Британии очень нужны Украине. Ведь это не только нежный пух, но и два-три кило отличного металлолома. Эх…
- написал Сосновский в своём Telegram-канале.
Кроме того, в марте этого года стало известно о планах Великобритании спроектировать для Украины новые ракетные катера в рамках меморандума, предполагающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на атташе по вопросам обороны посольства Великобритании.

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