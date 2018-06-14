Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Петров предлагает переселять «понаехавших» в Москву и Петербург обратно ...
Первый совместный визит омбудсменов Украины и России состоится в Омске 16 июня
Порошенко принял отставку главы Донецкой военно-гражданской администрации
Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова
Главная / Украина

Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России

14 июня 2018, 20:24  •  218 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал решение украинской стороны открыть визовые центры в восьми городах России.
 
© Global Look Press
 

«Довольно печальный шаг. Украина, очевидно, планирует введение визового режима. Сама эта идея требует больших затрат и несёт за собой последствия для украинской стороны. Если введут визовый режим, то многие люди будут иметь проблемы с посещением России, возникнут лишние временные и денежные затраты. Это ещё один шаг в традициях нынешней власти, который не способствует ни развитию Украины, ни восстановлению отношений с Россией. Деятельность украинского руководства по разрушению своего государства продолжается», —  сказал Дудчак.

Ранее в департаменте консульской службы украинского МИД сообщили, что Украина до 1 августа 2018 года откроет визовые центры в Восьми городах России. Отмечается, что всего будет открыто 56 таких центров по всему миру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

218
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 00:54
Пранкеры обсудили с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Вышинского
14 июня 2018, 13:54
Москалькова назвала число находящихся под стражей на Украине россиян
14 июня 2018, 10:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

14 июня 2018, 13:54
Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова
14 июня 2018, 20:24
Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России
14 июня 2018, 15:24
Украина открывает восемь визовых центров в России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
11 июня 2018, 17:39
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
10 июня 2018, 06:10
Губернатор Севастополя жестко подставил Валентину Матвиенко (Руслан Осташко)
13 июня 2018, 05:39
Полная капитуляция товарища Ына
12 июня 2018, 19:39
В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией
13 июня 2018, 05:39
Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США
10 июня 2018, 02:54
КОГДА ВЫ УЖЕ НАЧНЕТЕ СЛУШАТЬ УКРАИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ? (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.