Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал решение украинской стороны открыть визовые центры в восьми городах России.

«Довольно печальный шаг. Украина, очевидно, планирует введение визового режима. Сама эта идея требует больших затрат и несёт за собой последствия для украинской стороны. Если введут визовый режим, то многие люди будут иметь проблемы с посещением России, возникнут лишние временные и денежные затраты. Это ещё один шаг в традициях нынешней власти, который не способствует ни развитию Украины, ни восстановлению отношений с Россией. Деятельность украинского руководства по разрушению своего государства продолжается», — сказал Дудчак.

Ранее в департаменте консульской службы украинского МИД сообщили, что Украина до 1 августа 2018 года откроет визовые центры в Восьми городах России. Отмечается, что всего будет открыто 56 таких центров по всему миру.