|
Политолог оценил планы Украины открыть визовые центры в городах России
14 июня 2018, 20:24 • 218 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал решение украинской стороны открыть визовые центры в восьми городах России.
© Global Look Press
«Довольно печальный шаг. Украина, очевидно, планирует введение визового режима. Сама эта идея требует больших затрат и несёт за собой последствия для украинской стороны. Если введут визовый режим, то многие люди будут иметь проблемы с посещением России, возникнут лишние временные и денежные затраты. Это ещё один шаг в традициях нынешней власти, который не способствует ни развитию Украины, ни восстановлению отношений с Россией. Деятельность украинского руководства по разрушению своего государства продолжается», — сказал Дудчак.
Ранее в департаменте консульской службы украинского МИД сообщили, что Украина до 1 августа 2018 года откроет визовые центры в Восьми городах России. Отмечается, что всего будет открыто 56 таких центров по всему миру.
Подпишитесь на нас
218
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 июня 2018, 06:09
|
11 июня 2018, 17:39
|
10 июня 2018, 06:10
|
13 июня 2018, 05:39
|
12 июня 2018, 19:39
|
13 июня 2018, 05:39
|
10 июня 2018, 02:54