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Политолог оценил перспективы административной реформы на Украине
28 июля 2019, 18:39 • 12 • Украина
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко о планах реформировать административное устройство в стране.
Reuters
«Боюсь, что партия «Слуга народа» пытается отвлечь внимание населения от текущих социально-экономических проблем с помощью этих административных преобразований, чтобы имитировать деятельность», — заявил эксперт.
Столь масштабную реформу для реализации подобной инициативы можно считать политической уловкой в условиях отсутствия возможности улучшить положение населения, считает Мухин.
«Наделить дополнительными полномочиями областные администрации можно простым указом. Для этого не нужна административная реформа», — добавил политолог.
Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.
В том числе планируется вместо областных администраций создать префектуры, которые должны будут отслеживать законность решений местных советов.
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