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Политолог оценил перевод русских школ на Украине на украинский язык в 2020 году

04 октября 2019, 11:39  •  54 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.
 
РИА Новости
 

«Русские школы на Украине подвергались преследованию начиная с 1990-х годов. В Киеве практически все русские школы были закрыты моментально решением сверху ещё в 1991—1992 годах. Это нарушает не просто права меньшинств, но и права человека. Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы. Это нарушение принципа равенства, который закреплён во всех украинских законах. В Конституции недопустимо разделение граждан по какому-то принципу, который придумывает то ли закон, то ли Министерство образования», — считает эксперт.

По его словам, с русскими школами поступают подобным образом, потому что «именно так строится украинское государство», а выхода из сложившейся ситуации для Украины не будет.

«Непонятно, почему они не могут скорректировать свою позицию даже после выборов. Видимо, всё это очень глубоко засело у определённой категории людей, и они получают сильную поддержку из-за границы. Они просто утратили чувство внутреннего баланса и реальности», — заключил Брутер.

Ранее Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Она добавила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, должны будут перейти на украинский с сентября 2023 года.

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