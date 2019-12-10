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Политолог оценил переговоры в нормандском формате

10 декабря 2019, 11:54  •  62 • Украина
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров в нормандском формате, которые состоялись в Париже.
 
Reuters
 

«Действительно сам факт длительных переговоров и пресс-конференции по итогам говорит о том, что стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе. Это на самом деле существенный факт, доказательство того, что переговоры были успешными. Подвижкой является и сам факт разморозки нормандского формата, ведь три года встречи на таком уровне не проводились, подвижкой является и первая личная встреча Путина и Зеленского», — пояснил эксперт.

Шатров напомнил, что остались и неразрешённые вопросы.

«Вопросы выборов и вопросы охраны границы между Украиной и Россией в районе Донбасса. Но, во-первых, эти вопросы были прямо названы, во-вторых, заявлено о том, что вопрос выборов будет обсуждаться на следующей встрече», — добавил он. 

При этом политолог отметил, что можно увидеть не просто разморозку формата, но интенсификацию усилий.

«Здесь уже теперь всё зависит от того, как пойдут дела, когда Зеленский вернётся в Киев, сможет ли он реализовывать эти обещания, которые он дал», — заключил Шатров.

Переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате продолжались более 5,5 часа. 

По итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин заявил, что встреча прошла хорошо и он доволен её результатами.

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