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Политолог оценил переговоры Путина с Байденом

01 января 2022, 01:45  •  84 • Политика
Самым главным является сам факт переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена перед Новым годом. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, политолог Дмитрий Абзалов.
«Во-первых, самым главным является сам факт этих переговоров перед Новым годом, американскими каникулами, которые вообще являются священными в американской политической культуре», — пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что Байден позвонил еще своим европейским партнерам. По словам политолога, это говорит о том, что страны прилагают серьезные усилия для того, чтобы переговорный процесс 10 января состоялся.
Вместе с тем Абзалов добавил, что сведения от помощника главы президента РФ Юрия Ушакова о том, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение, не вошли в американский пресс-релиз по результатам переговоров. При этом, как заверил эксперт, все важные моменты будут обсуждаться именно 10 января.
«Всё будет 10-го числа. Если удастся договориться о том, что такие договоренности будут закреплены юридически, то это будет перспективно. Все мы понимаем, что на выборы в конгресс могут прийти республиканцы, то они могут разморозить поставки на Украину», — заключил Абзалов в беседе с МИЦ «Известия».
Состоявшиеся в ночь на 31 декабря телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.
Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 31 декабря заявил, что страна заинтересована в успешных переговорах между Россией и НАТО. Эти переговоры, по словам министра, дают надежду на взаимопонимание между сторонами.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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