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Политолог оценил обещание Ле Пен вывести Францию из НАТО: "Самое время"

07 февраля 2022, 18:10  •  62 • Политика
Политолог Александр Сосновский обратил внимание на слова политика Ле Пен о выходе Франции из НАТО.
Политолог Александр Сосновский обратил внимание на заявление французского правого политика Марин Ле Пен, которая пообещала вывести страну из НАТО в случае победы на выборах президента.
В феврале 1966 года Франция вышла из НАТО. Через три недели Шарль де Голль прилетел в Москву и выступил со своей известной речью по-русски
- указал политолог.
Сосновский отметил, что 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посещает Россию. "Самое время выйти из НАТО", - отметил Сосновский.
Как сообщал Царьград, ранее немецкий журналист Александр Рар заявил, что о выходе из НАТО следует подумать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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