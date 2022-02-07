Политолог оценил обещание Ле Пен вывести Францию из НАТО: "Самое время"

Политолог Александр Сосновский обратил внимание на слова политика Ле Пен о выходе Франции из НАТО.

Политолог Александр Сосновский обратил внимание на заявление французского правого политика Марин Ле Пен, которая пообещала вывести страну из НАТО в случае победы на выборах президента.

В феврале 1966 года Франция вышла из НАТО. Через три недели Шарль де Голль прилетел в Москву и выступил со своей известной речью по-русски

- указал политолог.

Сосновский отметил, что 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посещает Россию. "Самое время выйти из НАТО", - отметил Сосновский.

Как сообщал Царьград, ранее немецкий журналист Александр Рар заявил, что о выходе из НАТО следует подумать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.