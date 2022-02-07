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Политолог оценил обещание Ле Пен вывести Францию из НАТО: "Самое время"
07 февраля 2022, 18:10 • 62 • Политика
Политолог Александр Сосновский обратил внимание на слова политика Ле Пен о выходе Франции из НАТО.
Политолог Александр Сосновский обратил внимание на заявление французского правого политика Марин Ле Пен, которая пообещала вывести страну из НАТО в случае победы на выборах президента.
- указал политолог.
Сосновский отметил, что 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посещает Россию. "Самое время выйти из НАТО", - отметил Сосновский.
Как сообщал Царьград, ранее немецкий журналист Александр Рар заявил, что о выходе из НАТО следует подумать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
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