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Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины
30 июля 2019, 16:09 • 56 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT изменение формата празднования Дня независимости Украины.
©Str/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как отметил глава офиса президента страны Андрей Богдан, вместо «традиционного парада в советских традициях» состоится Шествие достоинства, в котором также примет участие глава государства Владимир Зеленский.
По словам Мезюхо, изменение формата проведения Дня независимости Украины связано с тем, что новая украинская власть пытается показать обществу своё отличие от Петра Порошенко и его команды.
«Всё-таки и Владимир Зеленский, и его партия «Слуга народа» во многом победили на выборах исходя из запроса общества на мир, и в некотором смысле команда украинского президента, меняя формат празднования, пытается сделать этот день менее милитаризированным», — пояснил Мезюхо.
При этом политолог не исключил, что в будущем формат проведения Дня независимости Украины может ещё раз измениться.
«То есть всё придёт вновь к проведению военных парадов. Сегодняшний Зеленский выступает против этого, а вот как изменится его позиция через год, я думаю, он даже и сам не знает», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Украина отметит День независимости в новом формате.
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