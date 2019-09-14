Политолог оценил намерение Украины закупать у США Javelin

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT намерение Минобороны Украины напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Думаю, что это решение связано с тем, что Дональд Трамп совсем недавно разморозил программу военной помощи Украине. В рамках данной программы как раз и фигурировала поставка этих противотанковых ракетных комплексов Javelin. То есть тут надо понимать, что Украина их закупает не за свои деньги, а за кредитные средства. По сути, США просто стимулируют свой военно-промышленный комплекс», — считает эксперт.

Он также отметил, что комплексы Javelin являются не наступательным, а «исключительно оборонительным вооружением».

«Важным фактором является и то, что американцы попросту дарят Украине эти установки. Javelin современные, их можно разобрать по винтикам, посмотреть, применить. В данной ситуации надо просто учитывать тот фактор, что на Украине теперь будут эти комплексы», — сказал Топорнин.

Ранее в Минобороны Украины заявили о намерении напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.