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Политолог оценил изменения в возможных санкциях США против России

29 января 2022, 21:50  •  161 • Политика
Новый пакет санкций США против РФ, который предполагается ввести, не затрагивает рестрикции против «Северного потока – 2» и SWIFT. Вместо одних ограничений американцы выработали другие, затрагивающие промышленный сектор экономики России. Об этом в субботу, 29 января, заявил политолог, специалист по комплексным международным проблемам Виталий Волчков.
Так эксперт прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что в данный момент Соединенные Штаты не рассматривают введение против России санкций, подразумевающих отключение страны от SWIFT.
«Это фактически средства, направленные на то, чтобы урегулировать разногласия внутри западного сообщества — между американцами и западноевропейцами. Чтобы, с одной стороны, и санкции ввести против России, которые они считают будут чувствительными, и не нарушать фундаментальных экономических интересов <…> европейских государств, в частности, Германии в связи с СП-2 <…> тем не менее оказать ущерб промышленному росту России», — рассказал «Известиям» Волчков.
По его словам, предполагается, что санкции США коснутся отраслей оборонно-промышленного сектора российской экономики, а также производства высоких технологий.
«То есть американцы <…> пытаются сформулировать условия в большой планетарной сделке. Это сделка между Западом, РФ и Китаем. Общее решение, которое в итоге сложится, должно учитывать интересы этих стран. <…> останутся эти санкции против России, да, останутся», — заключил эксперт.
Ранее, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны.
В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.
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