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Политолог оценил исход гражданской войны в США после выборов
05 ноября 2020, 16:45 • 108 • Политика
Однопартийцы Трампа лучше владеют оружием, по его мнению
Случись в Америке война из-за итогов выборов, демократам несдобровать. Они будут побеждены, рассказал известный политолог Анатолий Вассерман.
Республиканцы лучше владеют оружием. К тому же полиция не станет защищать однопартийцев Джо Байдена, ведь они не раз ставили стражей порядка в довольно затруднительное положение.
В частности, так было во время протестов, вспыхнувших после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Большее их число проходили в штатах, руководимых демократами, и тамошние власти запрещали полицейским применять силу для подавления беспорядков, напомнил публицист.
Демократы осознают: если начнется вооруженный конфликт, у республиканцев больше шансов одолеть противников. Они не станут накалять обстановку, и все завершится более-менее мирно, отметил Вассерман в комментарии для издания "Политика сегодня".
Накануне, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы. Окончательные результаты голосования еще не объявлены. Нынешний глава Белого дома, по предварительным данным, уступает сопернику не намного. За Дональда Трампа выборщики отдали на 1% с лишним меньше голосов, чем за Джо Байдена.
Пока еще хозяин Овального кабинета уже обвинил противника в фальсификациях. Досталось и одному из сторонников Трампа.
В Европе некоторые считают, что даже в случае победы у Байдена не будет реального большинства. Не меньше половины американцев поддержали политику, которую вел его соперник.
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