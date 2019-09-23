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Политолог оценил идею масштабного международного договора по Украине

23 сентября 2019, 15:39  •  66 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT слова Андрея Ермака, помощника президента Украины Владимира Зеленского, о возможном подписании масштабного международного договора, который должен закрепить украинский суверенитет и территориальную целостность страны.
 
РИА Новости
 

По мнению эксперта, упомянутое Ермаком возможное участие в договоре «крупных игроков» (США, Франция, Германия, Китай) не стоит рассматривать как гарант стабильности на Украине.

«У них (крупных западных стран. — RT) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — считает Дудчак.

Ранее Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора, который закрепил бы «на столетия» суверенитет и территориальную целостность страны.

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