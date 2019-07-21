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Политолог оценил данные экзитпола на выборах в Раду

21 июля 2019, 20:54  •  160 • Украина
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT данные экзитпола, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.
 
Reuters
 

«Необходимо подчеркнуть, что никаких сюрпризов пока нет. Всё соответствует тем социологическим опросам, которые были последнее время. Партия Зеленского побеждает на выборах, побеждает уверенно, это не было неожиданностью. В то же самое время «Слуге народа» не удалось получить абсолютное большинство по партийным спискам, на что была серьёзная надежда у Зеленского и его команды», — пояснил Шаповалов.

Эксперт отметил результат «Оппозиционной платформы — За жизнь», добавив, что можно надеяться на то, что интересы востока и юга Украины будут представлены в парламенте «серьёзным образом».

«Это создаст систему баланса. Что касается остальных результатов, конечно, у Зеленского будет достаточно непростая ситуация выбора партнёров», — добавил он.

Как свидетельствуют данные украинского Национального экзитпола, партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду, набирая предварительно 43,9% голосов.

При этом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предварительно набирает 11,5% голосов избирателей.

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