Политолог отметил удовлетворение избирателей трехдневным голосованием на выборах

Избирателям понравилась процедура трехдневного голосования на выборах в Госдуму, они сочли ее удобной. Такое мнение в субботу, 18 сентября, в беседе с РЕН ТВ выразил исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций», российский политолог Никита Тюков.

«Стоит отметить трехдневное голосование, которое, по общему мнению, избиратель наш признал удобным и активно им пользуется. Причем первый день нам показал, что действительно — «в пятницу проголосовал, дальше свободен» — это избирателю понравилось, и достаточно большой процент по всей стране этим воспользовался, освободил для себя выходные <...>. За всем этим идет неусыпный контроль со стороны общественности, со стороны партийных наблюдателей, ситуации попадают под пристальное рассмотрение сразу с нескольких сторон», — сказал он.

При этом на выборах не обошлось без скандальных ситуаций, которые были спровоцированы со стороны некоторых партий. Так, наибольшая концентрация провокаций придется на воскресенье — последний день голосования, полагает Тюков. По его мнению, таким образом партии рассчитывают «раскачать сомневающихся, смобилизовать сторонников, чтобы в воскресенье на максимально эмоциональной волне завершить процедуру голосования».

Однако при этом нельзя говорить о том, что подобные явления на этих выборах имеют массовый характер.

Кроме того, значительное число избирателей уже проголосовали электронно и результаты онлайн-голосования могут удивить, считает политолог.

«Уже большое число людей проголосовавших. Политика московских властей <...> по популяризации электронного голосования свои плоды принесла. «Оппозиция» его не приемлет <...>. Можно предположить, что их сторонники на ДЭГ не прикрепились, и будут голосовать традиционно», — заключил Тюков.

Ранее в этот день глава штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов заявил, что более 1,5 млн человек в Москве уже проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) по контролю за выборами Максим Григорьев 18 сентября отметил, что голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне. По его словам, те вопросы, которые возникают на избирательных участках, незамедлительно решаются.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.