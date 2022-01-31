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Политолог отметил интерес США в создании «незаживающей язвы» на Украине

31 января 2022, 13:30  •  157 • Политика
США заинтересованы «в создании незаживающей язвы на теле украинского государства». Об этом заявил в понедельник, 31 января, политолог Руслан Бальбек.
Таким образом он прокомментировал высказывание главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника о прибывающих на Украину под видом инструкторов наемниках. По его словам, подготовленные ЦРУ диверсанты не позволят Украине вернуться к мирной жизни.
«Нужно для усиления эффекта отправить на линию противостояния наемников. Ведь, как показывает история, все грязные операции Запада выполняли вот такие солдаты удачи, чтобы в случае провала можно было смело от них дистанцироваться. Америке не нужна сильная Украина, ей нужны сильные потрясения», — отметил Бальбек в беседе с RT.
Политолог также обратил внимание на то, что Вашингтон заинтересован «в создании незаживающей язвы на теле украинского государства».
Ранее, 28 января, на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находилась 81 т снарядов различного калибра. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Вашингтон готовит к отправке оборонительные и наступательные средства.
В посольстве России в США спустя день заявили, что поставки Украине вооружения со стороны США провоцируют украинские власти к силовым авантюрам в отношении жителей Донбасса. Посольство РФ также призвало США отказаться от поставок оружия Украине, писала «Газета.Ru».
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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