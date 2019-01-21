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Политолог: От японских предложений России ни жарко, ни холодно

21 января 2019, 20:24  •  55 • В России

- Передача островов Японии - это фантастика?

- Японцы связывают это с декларацией 1956 года о прекращении войны, где два острова, действительно, возникают. О четырех островах речи никто не вел. То есть дискуссии быть не должно — нет для нее никаких международно-правовых оснований.

- Мирный договор между Россией и Японией по итогам второй мировой, может быть, первичен — он должен идти впереди любого вопроса о любых островах?

- Это предусмотрено соглашением, подписанным в Сан-Франциско. Можно заключить двусторонний договор, но нельзя предоставить Японии лучшие условия. Япония просто отказывалась от всех прав на те территории, о которых сейчас зашла речь. В том числе речь шла о Южном Сахалине. И правообладатель не был зафиксирован. Тот договор оставлял вопросы. Но при том японцам предоставлялась возможность договориться о ведении экономической деятельности на этих территориях и о поездках туда.

- То есть мы уже тогда были готовы предоставить возможность Японии вести работы на Курилах?

- В общем , да.

- Почему японцы так настойчиво поднимают шум?

- У них остается все меньше времени. Они торопятся. Слабость их позиции — в том, что уже более 70 лет прошло, как мы владеем эти ми территориями. Если одна страна ( в данном случае Япония) от территорий отказывается, а другая (Россия) несколько десятилетий ими управляет, и не возникает претензий третей стороны, то мы имеем все права на них.

И полномочия премьера Абэ тоже заканчиваются, который настойчиво пытается решить это вопрос.

- У Россия позиция выигрышная?

- Да, нам тут вообще ничего делать не стоит — просто сидеть и ждать. Пока, как говорят японцы, хурма дозреет и упадет. От японских предложений нам не жарко и не холодно.

Японцы сначала ставки подняли максимально, а сейчас идет снижение — обычный переговорный процесс.

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Как Россия и Япония поделят Курилы

Москва и Токио, возможно, как никогда близки к решению проблемы Южных Курильских островов - так считает премьер Японии Синдзо Абэ. Со своей стороны, Владимир Путин пояснил, что Россия готова обсуждать этот вопрос лишь на основе советско-японской декларации 1956 года - по ней СССРсоглашался передать Японии лишь два самых маленьких южнокурильских острова - Шикотан и гряду Хабомаи. Но оставлял за собой крупные и обжитые острова Итуруп и Кунашир (подробности)

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