Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

Политолог осудил принятый Верховной радой закон «Об олигархах»

23 сентября 2021, 21:20  •  98 • Политика
Закон «Об олигархах», который был принят в четверг, 23 сентября, Верховной радой Украины, является инструментом давления власти, в том числе президента страны Владимира Зеленского, на неугодных. Такое мнение «Известиям» выразил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Это инструмент давления на неугодных, в случае если власть решит, что они действительно неугодны», — заявил политолог.
По сути, это инструмент Киева, который дает власти возможность убирать оппонентов, когда это будет необходимо. Им можно как пользоваться, так и нет, подчеркнул он.
В качестве примера «неугодных», к которым этот законопроект может быть применен, политолог назвал в том числе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. При этом он подчеркнул, что на Украине еще много тех людей, которых могут записать в олигархи и которые не согласны с нынешним украинским курсом, а также с тем, как Запад видит развитие ситуации в стране.
Брутер также подчеркнул, что с юридической точки зрения вышеуказанный закон носит крайне подозрительный характер, так как олигарх является политическим, а не юридическим термином.
«И попытка создать собственно украинское определение олигарха достойна всяческого осуждения», — добавил он.
Согласно тексту закона, который был принят парламентом Украины по инициативе Зеленского, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.
Олигархом же будет считаться тот гражданин, который обладает минимум одним из четырех признаков. Среди них — участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, подтвержденная стоимость активов свыше 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Кроме того, олигархом считается человек, который является конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке.
Тому, кто попал в список СНБО как олигарх, будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.
Документ теперь должен подписать глава государства.
Законопроект об олигархах Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады 2 июня. Отмечалось, что он направлен на предотвращение угрозы нацбезопасности, связанной с чрезмерным влиянием имеющих экономический или политический вес в обществе (олигархов).
Позже в июне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже заявила, что данный законопроект похож на инструмент расправы над неугодными Киеву. По ее словам, в стране стремительно набирают обороты авторитарные методы правления, а власти упорно скатываются «в бездну правового нигилизма и диктатуры».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 15:50
Оскорбленные российские делегаты отказались от очного участия в сессии ПАСЕ – СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" чер...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2021, 23:50
Дебош в Петербурге: Полицейский не смог остановить погром на избирательном участке
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.