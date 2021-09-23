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Политолог осудил принятый Верховной радой закон «Об олигархах»
23 сентября 2021, 21:20 • 98 • Политика
Закон «Об олигархах», который был принят в четверг, 23 сентября, Верховной радой Украины, является инструментом давления власти, в том числе президента страны Владимира Зеленского, на неугодных. Такое мнение «Известиям» выразил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Это инструмент давления на неугодных, в случае если власть решит, что они действительно неугодны», — заявил политолог.
По сути, это инструмент Киева, который дает власти возможность убирать оппонентов, когда это будет необходимо. Им можно как пользоваться, так и нет, подчеркнул он.
В качестве примера «неугодных», к которым этот законопроект может быть применен, политолог назвал в том числе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. При этом он подчеркнул, что на Украине еще много тех людей, которых могут записать в олигархи и которые не согласны с нынешним украинским курсом, а также с тем, как Запад видит развитие ситуации в стране.
Брутер также подчеркнул, что с юридической точки зрения вышеуказанный закон носит крайне подозрительный характер, так как олигарх является политическим, а не юридическим термином.
«И попытка создать собственно украинское определение олигарха достойна всяческого осуждения», — добавил он.
Согласно тексту закона, который был принят парламентом Украины по инициативе Зеленского, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.
Олигархом же будет считаться тот гражданин, который обладает минимум одним из четырех признаков. Среди них — участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, подтвержденная стоимость активов свыше 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Кроме того, олигархом считается человек, который является конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке.
Тому, кто попал в список СНБО как олигарх, будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации.
Документ теперь должен подписать глава государства.
Законопроект об олигархах Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады 2 июня. Отмечалось, что он направлен на предотвращение угрозы нацбезопасности, связанной с чрезмерным влиянием имеющих экономический или политический вес в обществе (олигархов).
Позже в июне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже заявила, что данный законопроект похож на инструмент расправы над неугодными Киеву. По ее словам, в стране стремительно набирают обороты авторитарные методы правления, а власти упорно скатываются «в бездну правового нигилизма и диктатуры».
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