Политолог Осташко обвинил журналистов в публикации ложных сведений об "агенте СБУ Бойко" - видео

Политический эксперт Руслан Осташко провел разбор статьи КП, в которой утверждается, что высланная из России журналистка и критик Киева Елена Бойко - агент СБУ. Политолог привел свои доказательства, что в материале имеются откровенно ложные сведения об "агенте СБУ Бойко" - такова его позиция, высказанная в Facebook.

Российский политолог Руслан Осташко записал видеоразоблачение статьи "Комсомольской правды" о том, что высланная из России журналистка и критик Киева Елена Бойко является агентом СБУ. Ролик был выложен на видео-портале YouTube.

Речь идет о материале КП под названием "Зачем Россия выдала Украине журналистку Елену Бойко". Первое, на что указывает политолог, что вся статья - это комментарий некоего неназванного "специалиста по новейшим российско-украинским отношениям". Уже этот факт ставит под сомнение весь остальной материал, считает Осташко.

Далее политолог по пунктам разбирает сам комментарий неизвестного эксперта. Осташко указывает, что некоторые данные в словах "специалиста" соответствуют действительности, в частности, о второй фамилии Бойко, а также о её заработке на российском телевидении в качестве эксперта по Украине. Политолог указывает, что ничего из этого не является какой-то тайной или чем-то предосудительным.

Затем Осташко раскрывает главную ложь статьи, а именно - утверждение о том, что Бойко якобы позволили выбрать для депортации любой город Украины, включая Донецк и Луганск, однако она якобы сама захотела в Харьков, где её тут же задержали и приговорили к аресту. Политолог показывает фотокопию письма журналистки, в котором она просит не депортировать её никуда, кроме Донецка и Луганска.

Также Осташко ставит под сомнение аргумент о том, что Бойко депортировали потому, что она была "самым медийным" агентом СБУ. Политолог указывает, если данное утверждение правдиво, то почему журналистку просто так отправили назад в Украину, а не судили за шпионаж и не обменяли на российских заключенных.

Осташко честно признается, что не знает, является ли Бойко агентом СБУ, однако вся история вокруг неё видится ему подозрительной и полной логических дыр.