|
Политолог Осташко не смолчал после новых оскорблений: "Сегодня Грузии нет - страна Габуний"
23 июня 2020, 04:00 • 23 • Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина. "Сегодня Грузии нет. Есть Габунистан. Страна Габуний, которые используют для своей популяризации только одно - наезды на Россию и на её лидера. Больше в Габунистане ничего не производится", - прокомментировал инцидент политолог Руслан Осташко.
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине. Выходку прокомментировал политолог и главный редактор Politrussia.com Руслан Осташко.
Инцидент произошёл во время эфира телеканала Mtavari Аrкніи. Габуния резко перешёл с грузинского на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. Это уже вторая подобная выходка со стороны данного журналиста.
Он напомнил, что после прошлой выходки Габуния был уволен с телеканала "Рустави 2". Теперь он работает на новом канале своего любовника, отмечает Осташко. И, судя по всему, зрители на этот новый телеканал не очень хорошо пошли. Поэтому нужно было создать какой-то хайп, какой-то информационный повод, чтобы привлечь рекламодателей и спонсоров. И они не нашли ничего другого, как опробовать работающий рецепт, считает политолог.
До этого Габуния уже пробовал прыгнуть на Кадырова, но это создало мало хайпа. Поэтому не осталось ничего больше, чем попробовать повторить оскорбления в адрес президента России, указывает политолог.
В этой связи политолог просит не обижаться на него за то, что он называет Грузию "Габунистаном - страной Габуний". Грузии, как страны, отмечает Осташко, для него больше нет.
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2020, 02:00
|
18 июня 2020, 02:00
|
17 июня 2020, 17:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
19 июня 2020, 04:00
|
17 июня 2020, 02:00
|
20 июня 2020, 19:00