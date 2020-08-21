Политолог: «Осень в Молдове будет неспокойной»

«Есть все признаки того, что готовится «цветная революция»

Через десять дней в Молдавии официально начинается президентская избирательная кампания – на фоне ежедневного увеличения количества больных COVID-19, экономического кризиса и попыток оппозиционных сил раскачать политическую ситуацию в стране с помощью фермеров, пострадавших от весенней засухи. А события в соседней Белоруссии, в которой президентские выборы состоялись 9 августа, заставляют проводить параллели с молдавской реальностью.

Всё чаще в Молдове говорят о возможном «белорусском» или «украинском» сценарии в случае, если на президентских выборах победит действующий президент Игорь Додон.

По мнению депутата молдавского парламента от ПСРМ Николая Паскару, такой вариант вполне возможен.

«Есть признаки того, что готовится «цветная революция»: президента страны атакуют, вкладываются миллионы, чтобы очернить его имидж с помощью фейковых новостей. Любой шаг президента критикуют по максимуму. Есть нападки на личность через всевозможные петиции, уведомления, обращения в суд. После президентских выборов, если на них победит Игорь Додон, они попытаются повторить сценарий Беларуси и Украины. Под давлением западных сил, Румынии, иностранных посольств попытаются навязать свою политическую повестку дня. Мы не против демократии, но давайте посмотрим на прецедент 7 апреля: были сожжены государственные здания, страна оказалась на грани катастрофы»,

– заявил Паскару.

Он напомнил, что «цветные революции» обычно происходят после выборов в тех случаях, когда кандидат от оппозиции проигрывает.

Паскару отмечает резко выросшее количество нападок на действующего президента и правительство со стороны не только оппозиционных сил, но и европейских официальных лиц. Не так давно румынский премьер-министр Людовик Орбан так прямо и сказал, что дни нынешнего правительства подходят к концу, назвав правительство Молдавии «временным». Всё это – вмешательство во внутреннюю молдавскую политику, считает депутат-социалист.

С ним согласен и молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря, который также уверен – молдавская оппозиция уже начала применение технологий подготовки к условному «майдану». Этот «майдан» начнётся в случае проигрыша оппозиционных сил на президентских выборах. А если принять во внимание, что согласно социологическим опросам у оппозиционного кандидата нет шансов победить на этих выборах, то «майдан» становится неизбежным.

«То, что происходит сейчас в Белоруссии, может случиться и в Молдове, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай»,

– не сомневается Чуря.

Он напомнил, что экс-премьер и лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду уже заранее делает заявления о том, что предстоящие выборы будут сфальсифицированы. Если же вдруг власти не смогут организовать проведение выборов за рубежом в связи с начавшейся второй волной пандемии коронавируса, то беспорядки в Молдове будут обеспечены.

Политолог Сергей Чебан также уверен – Молдову ждёт «горячая» осень.

«К осени Молдова подходит в незавидном положении, которое усугубляется пандемией вкупе с нарастающим политическим хаосом и потерей управляемости ситуацией в целом. На этом фоне протестная активность разномастной оппозиции и ускорение кризисных явлений в экономике день за днём усиливают напряжение в обществе, которое в контексте предстоящих выборов очевидно усугубит дестабилизацию Молдовы и может повлечь серьёзные последствия для страны»,

– отметил политолог.