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Политолог опроверг русское происхождение принуждений и подкупов на выборах

11 августа 2021, 09:05  •  93 • Политика
Политолог Александр Асафов в беседе с РЕН ТВ рассказал, что хоть России часто приписывают практику «принуждения и подкупа» в преддверии и в ходе выборов, но на самом деле у всех на глазах есть куда более напрашивающиеся примеры.
«В данном случае тема принуждения к голосованию и подкупа звучит как исключительно российский опыт, как наши изобретения и обсуждается в негативном ключе. И если рассмотреть мировой опыт, то окажется, что это совсем не так. В странах так называемой прямой демократии эти вопросы решены более эффективно, чем подозревают в этом нашу власть. В ряде стран, включая Британию, существует штраф за неучастие в общественно-политических процессах, выраженных электорально. Штраф за неявку на участок, чтобы оставить голос. Таких стран десятки — не только какая-нибудь Грузия, которую можно назвать страной «молодой демократии», — пояснил эксперт.
Затем он привел в пример заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о том, что обязательного посещения голосований в России никогда не будет — жители страны подобный шаг просто не поймут.
Асафов полагает, что случаи поощрения голосования тоже вызывают негатив у людей, и это тоже причисляют к так называемому российскому опыту.
«Мол, человек должен по собственным убеждениям отдать голос, ни в коем случае не надо ему предлагать ни листовку, ни магнитик. В советские времена, которые сложно назвать электорально развитыми, на участках устраивались праздники, для привлечения избирателей продавались пирожки, газировка, слабоалкогольные напитки. Сейчас, особенно в паре прошедших электоральных циклах, мы видим, что власть для привлечения избирателей устраивает акции, розыгрыши квартиры, где-то разыгрывались баллы, чтобы тратить в магазине. Это трактовалось оппозицией как попытка подкупа избирателей», — подметил эксперт.
Политолог обратил внимание, что на Западе точно такая же практика представлена в еще более радикальных формах.
«Если вспомнить референдум в Эстонии о вхождении в Евросоюз — максимально важное голосование для страны — на второй день стало понятно, что явка слишком низкая. Поэтому срочно провели акцию, когда голосовавшие за один евроцент могут купить ряд товаров — от алкоголя до продуктов питания. И это лишь один из примеров. Существуют и другие, где чистыми деньгами дают, какими-то благами, социальным одобрением. Попытка премировать человека за его волеизъявление в десятках стран применяется», — подытожил собеседник РЕН ТВ.
Так, Московская торгово-промышленная палата предложила провести среди участников дистанционного электронного голосования программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе» и разыграть машины и квартиры.
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