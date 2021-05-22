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Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"

22 мая 2021, 05:00  •  98 • Политика
Политолог Александр Дудчак определил главный просчёт США. Организовывая майдан, американские власти продумали далеко не всё. "Крым не мог не уйти", - считает эксперт.
В эфире украинского телеканала "1+1" бывший посол США в Киеве Джон Хёрбст заявил, что Вашингтон не имеет никакого отношения к потере Украиной Крыма. Он подчеркнул, что Штаты никогда не обещали присылать войска для защиты территориальной целостности Незалежной.
Александр Дудчак категорически не согласен с бывшим послом. Он считает, что Украина потеряла Крым именно благодаря американцам. Во-первых, организаторами государственного переворота, который произошёл в конце 2013 - начале 2014 года, были США. Во-вторых, события, произошедшие позже, тоже были запущены Вашингтоном.
Политолог напомнил о действиях НКО и различных агентов влияния, которые подготавливали и организовывали госпереворот.
"Произошедшая незаконная смена власти - это их "заслуга". А последствия уже развивались так, как, возможно, американцы не предполагали. Крым ушёл, потому что не мог не уйти", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что жители Крыма вовремя организовались и выразили свою волю.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Тогда на полуострове прошёл референдум. После подсчёта голосов выяснилось, что воссоединение с Россией - это желание 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Волеизъявление крымчан было демократическим, а сам референдум проводился в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН.

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