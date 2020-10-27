Политолог объяснил заявление японского премьера о "возвращении" Курил

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За громогласностью Токио стоит лишь пустой формализм, уверен специалист

Заявление недавно вступившего в должность премьер-министра Японии Есихидэ Суга о намерении решить вопрос с Курильскими островами не представляет собой ничего нового. Такой курс обязан демонстрировать каждый новоиспеченный глава японского правительства, заявил политолог Олег Иванов.

Ранее Суга заявил, выступая перед парламентом с программной речью, что намерен вернуть Японии "северные территории" с помощью выстраивания диалога с Россией.

Как отметил Иванов, заявление японского премьера о приоритетах внешней политики Токио будет звучать из уст каждого премьера Японии. С этим внешним курсом можно сравнить слова президента Украины после инаугурации о намерении "вернуть" Крым и Донбасс. Скорее всего, считает политолог, речь идет о пустом популизме, который не предполагает никаких реальных действий.

"Такое обещание нацелено на внутреннюю аудиторию, носит исключительно внутриполитический характер", – считает эксперт.

В Токио увидели спасительную соломинку в отсутствии формального договора с РФ, и теперь надеются заключить с Москвой соглашение о "возврате" минимум двух островов из четырех на Курильской гряде.

В условиях нынешней внутренней политики РФ Москва дает весьма конкретный и исчерпывающий ответ по Курилам: территории России неотчуждаемы, что закреплено в Конституции государства. Более того, Курильские острова являются частью России по праву победителя Второй мировой войны. Все государства, исключая Соединенные Штаты, согласны с такой позицией, передает "ФедералПресс".

Ранее японский политолог Коичи Накан заявил, что Суга не станет делать конкретных шагов в отношении РФ и, вероятнее всего, заморозит развитие диалога с Москвой минимум на год.