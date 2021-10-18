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Политолог объяснил закрытие представительства России в НАТО: "Надо остановить эти игры"
18 октября 2021, 21:10 • 39 • Политика
Политолог Владимир Корнилов рассказал, чего ждать после закрытия представительства России в НАТО. По его словам, вина за это решение лежит на само Североатлантическом альянсе.
В эксклюзивном интервью Царьграду, Владимир Корнилов пояснил, что последней каплей во взаимоотношениях России и НАТО стало решение выслать русских дипломатов из миссии в Брюсселе. После закрытия представительства России, НАТО придётся контактировать с Москвой через посла в Бельгии.
"Россия выразила готовность к нормальному диалогу. Но затем последовал демарш с высылкой российских дипломатов. Это было действительно последней каплей, что лишний раз продемонстрировало не только отношение НАТО к России, как к своему врагу, но и абсолютную недоговороспособность НАТО", - заявил Владимир Корнилов.
По словам Владимира Корнилова, объяснение решения России о приостановке работы своего представительства в НАТО стоит искать именно в действиях самого Североатлантического альянса. Политолог уверен, что Россия не была инициатором этого решения.
"Надо как минимум на несколько лет остановить эти игры и вести работу так, как сам альянс этого и захотел", - заявил Владимир Корнилов Царьграду.
Напомним, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил о приостановке работы представительства России в НАТО с 1 ноября.
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