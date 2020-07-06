Политолог объяснил, зачем Париж и Берлин призывают Киев к компромиссу по Донбассу

Париж и Берлин поняли, что после принятия поправок к Конституции Россия стала куда более независимой от двойных стандартов международного права. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Выборы в Донбассе

Выборы на территории Донбасса еще реально провести осенью текущего года одновременно с местными выборами на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Очевидно, что время уходит. На данный момент это (одновременное проведение выборов на территории ДНР и ЛНР и на подконтрольной Киеву территории. — Прим. ФАН) еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах (в рамках «минского формата». — Прим. ФАН) на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении», — заключил посол.

Ранее замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.

Убедить Украину

Как отметил Иван Скориков, никаких выборов в Донбассе по украинскому сценарию не будет ни в этом году, ни в ближайшем будущем. Французский посол пытается растопить лед Минских соглашений. Он прекрасно понимает, что ни одна из сторон не пойдет на уступки, тем более в нынешней эпидемиологической ситуации.

«Киев даже не собирается открыть границы для территорий, которые называет «своими». И это на фоне того, что ЛНР и ДНР уже открыли границу с Россией. Во Франции и Германии, поставивших подписи под урегулированием конфликта, видят, что Россия, изменив Конституцию РФ, становится все более суверенной от двойных стандартов международного права. Поэтому они призывают Киев к компромиссам. Но в Киеве продолжают лишь нагнетать в угоду уличным радикалам», — пояснил Иван Скориков.

Как заметил политолог, не успел французский дипломат сделать заявление, как главком ВМС Украины заявил о готовности воевать с Россией, а глава СНБО отмел любые инициативы об изменении украинской конституции, как того требует буква Минска. У президента Украины Владимира Зеленского имитируют решение об особом статусе принятием Радой виртуального закона, который никак не согласован с Донецком и Луганском и не имеет отношения к Минским соглашениям.

«Москва предложила Киеву предоставить реальный проект изменений в конституцию к 6 июля — Зеленский категорически отказался. Все эти угрозы и упрямства никак не способствуют урегулированию конфликта в Донбассе. И звучит все это, заметьте, на фоне конституционных изменений в России, которые позволят присоединить к России Донецкую и Луганскую народные республики. Паспортизация Донбасса российскими документами растет с каждым днем. К чему это приведет, в случае эскалации конфликта, можно догадаться», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.