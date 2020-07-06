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Политолог объяснил, зачем Париж и Берлин призывают Киев к компромиссу по Донбассу
06 июля 2020, 21:00 • 170 • Украина
Париж и Берлин поняли, что после принятия поправок к Конституции Россия стала куда более независимой от двойных стандартов международного права. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
Выборы в Донбассе
Выборы на территории Донбасса еще реально провести осенью текущего года одновременно с местными выборами на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.
Убедить Украину
Как отметил Иван Скориков, никаких выборов в Донбассе по украинскому сценарию не будет ни в этом году, ни в ближайшем будущем. Французский посол пытается растопить лед Минских соглашений. Он прекрасно понимает, что ни одна из сторон не пойдет на уступки, тем более в нынешней эпидемиологической ситуации.
Как заметил политолог, не успел французский дипломат сделать заявление, как главком ВМС Украины заявил о готовности воевать с Россией, а глава СНБО отмел любые инициативы об изменении украинской конституции, как того требует буква Минска. У президента Украины Владимира Зеленского имитируют решение об особом статусе принятием Радой виртуального закона, который никак не согласован с Донецком и Луганском и не имеет отношения к Минским соглашениям.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Илья Муромский
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