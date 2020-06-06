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Политолог объяснил веру 50% украинцев в победу над Россией «промывкой мозгов»
06 июня 2020, 06:55 • 145 • Украина
С 2014 года на Украине массово идет «промывка мозгов» местными СМИ, уничтожаются все альтернативные точки зрения. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Богдан Безпалько, отметив, что большинство украинцев не в силах сопротивляться «пропагандисткой машине».
Таким образом собеседник ФАН прокомментировал результаты опроса, который показал, что 50,5% украинцев уверены в победе Киева над Москвой. При этом 10,3% респондентов считают, что все произойдет с точностью до наоборот. 35,7% участников опроса не смогли дать ответ, а 3,5% вовсе отказались отвечать на вопрос.
Вариант победы Украины выбрали украинцы, которые голосуют за Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Олега Ляшко и Игоря Смешко. В победу России чаще всего верят сторонники Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Исследование общественного мнения было проведено Киевским международным институтом социологии.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что такие результаты можно объяснить неискренностью ответов граждан, поскольку они отвечают то, что от них ждут.
Не удивительно, что при массовом насаждении определенных взглядов населению какая-то его часть будет отражать такое отношение к России, какое ей показывают украинские СМИ, говорит политолог. Он подчеркнул, что украинцы «просто все запоминают и воспроизводят».
При этом Безпалько с сожалением отметил, что у России нет никаких технических возможностей, чтобы как-то влиять на повестку внутри информационного пространства Украины.
Ранее жители Украины в ходе социологического опроса назвали лучшего президента страны за всю историю независимости. Больше всего голосов (20%) набрал Леонид Кучма. Вслед за ним идет действующий глава государства Владимир Зеленский, набравший 16% голосов. Далее расположились Леонид Кравчук (13%), Петр Порошенко (12%) и Виктор Янукович (9%). Замыкает список Виктор Ющенко, которого назвали лучшим 6% опрошенных.
Напомним, российско-украинские отношения обострились в 2014 году. С 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Власти страны ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости после антиконституционного государственного переворота в Киеве. В регионе были образованы две республики — ДНР и ЛНР.
Автор: Денис Рассказов
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