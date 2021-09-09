Политолог объяснил смысл встречи Путина и Лукашенко: "Эти вопросы важнее, чем казалось"

Путин и Лукашенко завершили переговоры в Кремле по вопросам об итогах Союзного государства. "Очевидно, что вопросы политической и экономической интеграции по-прежнему остаются важными", - отметил политолог Богдан Безпалько.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил смысл данной встречи.

Он отметил, что перед началом встречи Путин откровенно сказал, что хочет получить от президента Белоруссии некие ответы на вопросы об итогах Союзного государства. Это означает, что элиты всё-таки уделяют внимание союзной интеграции в большей степени, чем это представлялось общественности, пояснил эксперт.

Очевидно, что вопросы политической и экономической интеграции по-прежнему остаются для них важными,

- сказал Богдан Безпалько в беседе с Царьградом.

Эксперт добавил, что главным позитивным итогом переговоров может стать усиление интеграции, а также принуждение Лукашенко и Белоруссии к тому, чтобы всё-таки какие-то движения в сторону реализации Союзного договора были предприняты.

Как оказалось, предсказание эксперта было точным. Главы государств согласовали все 28 интеграционных программ, которые были на финальной стадии принятия. Уже в четверг 10 сентября премьер-министры России и Белоруссии оформят всё официально на встрече в Минске. А в октябре ожидается финальное подписание документов.