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Политолог объяснил смену посла России в Белоруссии

22 декабря 2021, 23:00  •  106 • Политика
Борис Грызлов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Разрешение политического кризиса в Республике станет для Кремля одной из самых важных задач в 2022 году
Москва намерена разрешить политический кризис в Белоруссии, назначая послом РФ в Минске Бориса Грызлова. К такому выводу пришел российский политолог Андрей Суздальцев.
Напомним, ранее в среду, 22 декабря, стало известно, что вместо Евгения Лукьянова главой нашей дипмиссии в Республике будет назначен полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.
По мнению эксперта, причина такого шага не в том, что Лукьянов мог допустить какие-то ошибки или президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал его заменить.
"Появление в Минске Грызлова, представителя высшей номенклатуры России, говорит о том, что разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение", – написал в своем телеграм-канале Суздальцев.
Политолог полагает, что в Москве видят выход из создавшегося после президентских выборов 2020 года гражданского противостояния в углублении экономических связей с Республикой и подвижек в интеграции Союзного государства. А конституционная реформа и досрочные выборы только усиливают риск политической дестабилизации в стране, уверен аналитик.
Между тем, Грызлов "имеет уникальный опыт курирования переговорного процесса" и это "может помочь в случае установления коммуникаций с противниками" действующей власти, указывает Суздальцев.
По его словам, Лукашенко не сможет отказать Кремлю и примет в качестве посла полпреда РФ в ТКГ по Донбассу. Политолог подчеркнул, что белорусский вопрос в наступающем 2022 году станет для Москвы одним из самых важных.

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