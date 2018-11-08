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Политолог объяснил слова Рабиновича о «шокированной» Европе

08 ноября 2018, 09:24  •  147 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что европейские сенаторы «в шоке» от происходящего на Украине.
 
Reuters
 

«Европа бы вспомнила о том, что её заслуга в происходящем на Украине — колоссальная. Они должны вспомнить о том, как ставили подписи под соглашением об урегулировании политического кризиса в стране 21 февраля 2014 года. Европа в курсе происходящего, но, видимо, была надежда на то, что таким образом они будут давить на Россию, получат преференции, санкции возымеют действие. Но не всё пошло по их плану: да, произошёл отрыв Украины от России, но они получили порядка €100 млрд убытков... Европа должна хотя бы сейчас начать исправлять ошибки и называть вещи своими именами», — отметил Дудчак.

Политолог добавил, что Рабинович делает такие заявления в рамках предвыборной кампании.

«Он хочет быть рукопожатным, ездить в Европу. Почему именно сейчас такие прозрения? Время выборов, нужно рассказывать сказки и указывать на виновных в правильном ключе», — заключил Дудчак.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате заявил, что европейские сенаторы «в шоке» от происходящего на Украине.

Он добавил, что есть вероятность того, что ЕС будет вводить санкции «против тех, кто душит свободу слова».

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