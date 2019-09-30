Политолог объяснил слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о необходимости поддержания диалога с Россией.

«Зеленский сейчас маневрирует и пытается выбрать какую-то стратегию, которая будет удобна для дальнейшего диалога с Западом. Ориентируясь на Трампа, он вынужден действовать в его логике. Трамп при встрече с Зеленским говорил о необходимости взаимодействия с Россией. Мне кажется, что депутат, которая представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали», — пояснил Шатров.

По словам политолога, политический истеблишмент Украины понимает, что европейцы рано или поздно начнут выстраивать отношения с Россией, исходя из прагматических соображений.

«Украине уже судьбой предписано быть буфером между Западом и Россией — это та ловушка, в которую попала нынешняя украинская власть. Я думаю, что Украина хочет мягко «выскочить» из противостояния с Россией, но сделать это так, чтобы за это отвечали другие... Хитрая, лукавая политика, которую проводит Зеленский, именно поэтому таким образом выстраивается», — заключил эксперт.

Ранее Ясько заявила, что отказ от диалога с Россией является неправильным решением.

Вместе с этим она добавила, что отказ украинской стороны от участия в осенней сессии ПАСЕ является демонстрацией последовательного поведения Украины.

В сентябре американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях России и Украины и призвал продолжать в том же духе.