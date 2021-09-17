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Политолог объяснил популярность электронного голосования в России

17 сентября 2021, 21:25  •  17 • Политика
Основная популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России заключается в открытости самой платформы и готовности власти оперативно отвечать на любые вопросы по данной процедуре. Об этом сообщил в пятницу, 17 сентября, российский политолог, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Очень важна та открытость, которую демонстрируют и власти в целом, и в Москве, правительство Москвы, Мосгоризбирком, которые организовали очень важную площадку, нужную для граждан и позволяющую в оперативном режиме получать информацию», — цитирует Regnum политолога.
Ранее в этот день более 848 тыс. человек в Москве проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, явка по состоянию на 15:00 составила 42,1%.
Также в пятницу замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что более 50% избирателей, подавших через портал «Госуслуги» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах.
Участие в электронном голосовании также приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
9 сентября политолог Александр Асафов сообщил, что популярность онлайн-голосования перед выборами в Госдуму (ГД) среди жителей Москвы растет. Это, по его словам, можно объяснить повсеместной цифровизацией. При этом Асавоф добавил, что в 2021 году на электронное голосование зарегистрировались уже более 1,5 млн жителей Москвы, при этом регистрация продолжается.
17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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