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Политолог объяснил, почему Жириновский заступился за Грудинина: "Лёгкий троллинг"
25 июля 2021, 19:15 • 68 • Политика
Владимир Жириновский обратился к главному коммунисту Геннадию Зюганову и заступился за Павла Грудинина. Политолог Марат Баширов объяснил, зачем это сделано. "Лёгкий троллинг", - отметил он.
Исключение Павла Грудинина из головного списка кандидатов в Госдуму от партии КПРФ - шумное событие, объяснил Баширов. По его мнению, лидер конкурирующей фракции Владимир Жириновский просто не мог пройти мимо этого.
"То, что господин Жириновский легко троллит КПРФ, - это понятно. Избрал такую форму, как молодёжь называет, "троллинг". Подкалывает немножко коммунистов", - приводит слова Марата Баширова Рен-ТВ.
Политолог отметил цель Жириновского - подтвердить, что Грудинин не политик, а предприниматель. Баширов объяснил: Грудинин принял решение баллотироваться, чтобы получить депутатскую неприкосновенность и, следовательно, защиту от судебного процесса, который идёт с его экс-супругой. По мнению эксперта, в Госдуме бизнесмен не стал бы заниматься законотворчеством.
Ранее Владимир Жириновский обратился к Геннадию Зюганову и заступился за Павла Грудинина. Он призвал оставить последнего в покое и не втягивать в политику. Жириновский назвал Грудинина замечательным хозяйственником с прекрасной клубникой.
Напомним, Грудинина исключили из партийного списка КПРФ после того, как его бывшая жена обратилась в ЦИК с просьбой не дать кандидату избраться. Она сообщила, что бизнесмен владеет долей в зарубежной офшорной компании.
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