Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одн...
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по пл...
Главная / Политика

Политолог объяснил, почему Жириновский заступился за Грудинина: "Лёгкий троллинг"

25 июля 2021, 19:15  •  68 • Политика
Владимир Жириновский обратился к главному коммунисту Геннадию Зюганову и заступился за Павла Грудинина. Политолог Марат Баширов объяснил, зачем это сделано. "Лёгкий троллинг", - отметил он.
Исключение Павла Грудинина из головного списка кандидатов в Госдуму от партии КПРФ - шумное событие, объяснил Баширов. По его мнению, лидер конкурирующей фракции Владимир Жириновский просто не мог пройти мимо этого.
"То, что господин Жириновский легко троллит КПРФ, - это понятно. Избрал такую форму, как молодёжь называет, "троллинг". Подкалывает немножко коммунистов", - приводит слова Марата Баширова Рен-ТВ.
Политолог отметил цель Жириновского - подтвердить, что Грудинин не политик, а предприниматель. Баширов объяснил: Грудинин принял решение баллотироваться, чтобы получить депутатскую неприкосновенность и, следовательно, защиту от судебного процесса, который идёт с его экс-супругой. По мнению эксперта, в Госдуме бизнесмен не стал бы заниматься законотворчеством.
Ранее Владимир Жириновский обратился к Геннадию Зюганову и заступился за Павла Грудинина. Он призвал оставить последнего в покое и не втягивать в политику. Жириновский назвал Грудинина замечательным хозяйственником с прекрасной клубникой.
Напомним, Грудинина исключили из партийного списка КПРФ после того, как его бывшая жена обратилась в ЦИК с просьбой не дать кандидату избраться. Она сообщила, что бизнесмен владеет долей в зарубежной офшорной компании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






68
Источник
Похожие новости
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
25 июля 2021, 08:15
Кедми установил предельный срок враждебным кораблям НАТО в Чёрном море
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
25 июля 2021, 13:45
До главного госпереворота лета остаётся пара недель. Как идёт подготовка?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
19 июля 2021, 07:25
Украине предложили заплатить 1,5 трлн рублей за блокаду Крыма
20 июля 2021, 10:00
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.