|
Политолог объяснил, почему чиновники боятся шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 15:55 • 89 • Политика
Политолог и политтехнолог Марат Баширов объяснил, почему шариковая ручка президента РФ Владимира Путина привлекла так много внимания.
Многие журналисты обратили внимание, что на совещании по борьбе с паводками глава государства беспокойно крутил в руках шариковую ручку, а затем положил её на стол.
По словам Баширова, этот жест показывает степень крайнего недовольства президента, поэтому чиновникам стоит бояться шариковой ручки Путина.
Он добавил, что всем чиновникам, которые "могут попасть под раздачу", при виде летящей на стол ручки нужно немедленно бежать или сделать всё возможное для снятия с административного контроля.
Отметим, что на президентскую ручку также обратили внимание журналисты из немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Авторы иностранного издания решили, что катание шариковой ручки по столу и дотрагивание до часов во время официальных мероприятий свидетельствует о том, что российскому президенту скучно. Далее немецкие журналисты приходят к выводу, что коронавирус якобы нарушил все планы российского лидера на 2020 год.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2020, 02:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
23 мая 2020, 10:55
|
22 мая 2020, 06:55
|
24 мая 2020, 09:55
|
21 мая 2020, 07:20