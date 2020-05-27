Политолог объяснил, почему чиновники боятся шариковой ручки Путина

Многие журналисты обратили внимание, что на совещании по борьбе с паводками глава государства беспокойно крутил в руках шариковую ручку, а затем положил её на стол.

По словам Баширова, этот жест показывает степень крайнего недовольства президента, поэтому чиновникам стоит бояться шариковой ручки Путина.

Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен, - пояснил политолог в разговоре с телеканалом "360".

Он добавил, что всем чиновникам, которые "могут попасть под раздачу", при виде летящей на стол ручки нужно немедленно бежать или сделать всё возможное для снятия с административного контроля.

Отметим, что на президентскую ручку также обратили внимание журналисты из немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Авторы иностранного издания решили, что катание шариковой ручки по столу и дотрагивание до часов во время официальных мероприятий свидетельствует о том, что российскому президенту скучно. Далее немецкие журналисты приходят к выводу, что коронавирус якобы нарушил все планы российского лидера на 2020 год.