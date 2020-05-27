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Политолог объяснил, почему чиновники боятся шариковой ручки Путина

27 мая 2020, 15:55  •  89 • Политика
Политолог и политтехнолог Марат Баширов объяснил, почему шариковая ручка президента РФ Владимира Путина привлекла так много внимания.
Многие журналисты обратили внимание, что на совещании по борьбе с паводками глава государства беспокойно крутил в руках шариковую ручку, а затем положил её на стол.
По словам Баширова, этот жест показывает степень крайнего недовольства президента, поэтому чиновникам стоит бояться шариковой ручки Путина.
Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен, - пояснил политолог в разговоре с телеканалом "360".
Он добавил, что всем чиновникам, которые "могут попасть под раздачу", при виде летящей на стол ручки нужно немедленно бежать или сделать всё возможное для снятия с административного контроля.
Отметим, что на президентскую ручку также обратили внимание журналисты из немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Авторы иностранного издания решили, что катание шариковой ручки по столу и дотрагивание до часов во время официальных мероприятий свидетельствует о том, что российскому президенту скучно. Далее немецкие журналисты приходят к выводу, что коронавирус якобы нарушил все планы российского лидера на 2020 год.

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