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Политолог объяснил отсутствие Коломойского в санкционном списке заботой Кремля об украинцах

02 ноября 2018, 13:54  •  51 • Политика
Политолог Александр Асафов рассказал Царьграду, почему украинский олигарх Игорь Коломойский не вошел в первую часть российских санкций против Украины.
Политолог Александр Асафов рассказал, почему олигарх Игорь Коломойский, который является одной из важных украинских политических фигур, не был включен в санкционный список Москвы.
У России, напомнил он, нет цели перечислить в списках всех ненавистников России. Санкции применяются так, чтобы «максимально снизить ущерб для простых граждан, которые так или иначе еще работают на предприятиях этих господ», пояснил Асафов в комментарии Царьграду.
«Списки эти санкционные, которыми сейчас радостно трясут на Украине, не являются финальными. И, безусловно, кто ищет – тот обрящет. Я думаю, что будет вторая, третья и пятая серия. И тогда большинство этих людей, которые, по ряду причин, не попали сейчас в эти списки, в них попадут», - полагает эксперт.
Однако, отмечает он, у Кремля нет желания устраивать «очередную интригу, многоходовочку» внутри украинского политического истеблишмента, затягивая включение Коломойского в санкционный список, потому что «смута там есть и так». Асафов полагает, что расширения санкционного списка следует ожидать ближе к выборам украинского президента.

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