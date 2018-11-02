Политолог объяснил отсутствие Коломойского в санкционном списке заботой Кремля об украинцах

Политолог Александр Асафов рассказал, почему олигарх Игорь Коломойский, который является одной из важных украинских политических фигур, не был включен в санкционный список Москвы.

У России, напомнил он, нет цели перечислить в списках всех ненавистников России. Санкции применяются так, чтобы «максимально снизить ущерб для простых граждан, которые так или иначе еще работают на предприятиях этих господ», пояснил Асафов в комментарии Царьграду.

«Списки эти санкционные, которыми сейчас радостно трясут на Украине, не являются финальными. И, безусловно, кто ищет – тот обрящет. Я думаю, что будет вторая, третья и пятая серия. И тогда большинство этих людей, которые, по ряду причин, не попали сейчас в эти списки, в них попадут», - полагает эксперт.

Однако, отмечает он, у Кремля нет желания устраивать «очередную интригу, многоходовочку» внутри украинского политического истеблишмента, затягивая включение Коломойского в санкционный список, потому что «смута там есть и так». Асафов полагает, что расширения санкционного списка следует ожидать ближе к выборам украинского президента.