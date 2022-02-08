Политолог объяснил новые обвинения в США о вторжении России: "Перепутали Украину с Сибирью"

Эксперт Владимир Жарихин отреагировал на новые публикации в США о вторжении России на Украину.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему в США снова появляются обвинения России о намерении вторгнуться на Украину.

Согласно новому материалу CNN, оптимальное время для "вторжения" России будет, когда почва замёрзнет сильнее всего, чтобы могла пройти тяжёлая военная техника. Опрошенные СМИ чиновники в США утверждают, что теперь Россия может вторгнуться до конца марта.

Они, конечно, врут. Они даже не удосужились посмотреть среднюю температуру конца февраля - начала марта на Украине, которая достаточно южная страна. Видимо, они перепутали Украину с Сибирью,

- рассказал Жарихин в интервью "Украине.ру".

Эксперт отметил, что в указанное время на Украине наступает распутица, в отличие от Сибири.

Похоже, что они перепутали методичку относительно того, когда их "Абрамсы" могли бы напасть на Россию. Для них что Украина, что Россия - это одно и то же,

- подчеркнул Владимир Жарихин.