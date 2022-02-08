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Политолог объяснил новые обвинения в США о вторжении России: "Перепутали Украину с Сибирью"
08 февраля 2022, 15:10 • 96 • Политика
Эксперт Владимир Жарихин отреагировал на новые публикации в США о вторжении России на Украину.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему в США снова появляются обвинения России о намерении вторгнуться на Украину.
Согласно новому материалу CNN, оптимальное время для "вторжения" России будет, когда почва замёрзнет сильнее всего, чтобы могла пройти тяжёлая военная техника. Опрошенные СМИ чиновники в США утверждают, что теперь Россия может вторгнуться до конца марта.
- рассказал Жарихин в интервью "Украине.ру".
Эксперт отметил, что в указанное время на Украине наступает распутица, в отличие от Сибири.
- подчеркнул Владимир Жарихин.
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