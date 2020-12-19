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Политолог объяснил ФАН, почему Запад не хочет признавать Крым частью России
19 декабря 2020, 16:55 • 131 • Украина
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции призвал представителей западных государств отстать от жителей Крыма и признать демократичность возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Отвечая на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга, Путин заявил:
ФАН выяснил у крымского политолога Ивана Мезюхо, почему Запад продлевает санкции против России за воссоединение с Крымом. По его словам, во многом антикрымские санкции Запада носят демонстрационный характер, а продлевая их так называемый западный блок государств просто демонстрирует свою внешнеполитическую антироссийскую позицию:
Тем не менее, добавил Мезюхо, продление антикрымских санкций также связано и с внутриполитическими вопросами, если говорить про Европейский союз. Внутри ЕС достаточно регионов, которые хотели бы отделиться от тех государств, в границах которых они сейчас находятся. Достаточно лишь вспомнить относительно недавнюю ситуацию с Каталонией или Шотландией, когда там проводился референдум — в то время Великобритания входила в состав Евросоюза.
Также Иван Мезюхо поделился мнением, какую роль в будущем может сыграть полуостров в отношениях Российской Федерации и Украины:
Ранее ФАН рассказывал, что Украина пытается стать «ключевым союзником» Соединенных Штатов на Черном море.
Автор: Владимир Сергеев
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