Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу

Владимир Шаповалов уверен, что очередное высказывание украинского президента забудут уже на следующий день. Попытка "убить двух зайцев" получилась неудачной.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной скидке для "Газпрома" на транзит газа в Европу политолог Владимир Шаповалов назвал словами, которые не несут в себе какого-то серьёзного смысла.

"Фактически это пустые декларации", - уверен эксперт.

Политолог в интервью 5-tv.ru выразил мнение, что Зеленский хочет продемонстрировать России якобы открытость для дальнейшего сотрудничества в этой сфере, хотя понятно, что это далеко не так, и говорить о "руке дружбы" не стоит.

Шаповалов напомнил, что хитрые схемы политиков из Киева нередко ничем не заканчиваются, и данная ситуация не станет исключением - уже спустя сутки сказанные слова все позабудут, а первым это сделает тот, кто их произнёс, то есть Зеленский.

По мнению политолога, украинский лидер хотел сразу "убить двух зайцев", но допустил ошибку в своих предположениях. Зеленский, с одной стороны, хотел показать Западу, что Украина не причастна к кризису с топливом в ЕС, а с другой, что Киев способен и готов содействовать решению этих проблем с газом.

Однако на практике это лишь оттолкнёт европейских политиков, уверен Шаповалов, поскольку никто не любит, когда ему вставляют палки в колёса, - заявления о необходимости предотвратить запуск "Северного потока - 2" были из этой серии. Теперь Зеленский и его помощники поняли, что от такого рода высказываний, возможно, нужно отказаться, но доверие уже подорвано.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу на суточный объём, превышающий 40 млрд кубометров в день.