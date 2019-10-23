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Политолог: Обвинять Россию в Голодоморе начал еще президент Кучма

23 октября 2019, 18:54  •  49 • В России

Самые яростные депутаты немецкого бундестага заявили, что недовольны собственным МИДом — из-за его неадекватной, по мнению отдельных немецких народных избранников, оценки Голодомора. Повод — рассмотрение в немецком парламенте обращения о признании Голодомора 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа».

МИД ФРГ те события геноцидом признать отказался. В том числе, по самой очевидной причине. От голода в начале 30-х годов в СССР пострадали миллионы людей. От нехватки продовольствия умирали не только на территории нынешней Украины - но и в Поволжье, на Кавказе, в Казахстане.

Известный политолог Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» очередной всплеск ажиотажа вокруг темы, как «злая Россия» долго «морила голодом» «свободолюбивую Украину».

- Голодомор украинского народа в качестве геноцида немецкий парламент вроде бы признает, а МИД — нет...

- Голодомор призывают признать геноцидом отдельные депутаты — но не весь бундестаг. Немецкий МИД так и говорил — он не рекомендует признавать голодомор геноцидом украинского народа. А парламент вправе решать: признавать или нет. Насколько я знаю, даже сторонники признания голодомора «геноцидом» осторожно говорили о том, что пошуметь они, конечно, пошумят, но голосов у них для принятия конкретного решения не хватит.

- Еще в 1984-м году президент США Рейган поднял шум вокруг истории с этим голодомором…

- История давняя. Она связана, в том числе, с силами из-за океана. Украина пытается еще с начала 90-х признать виновными в геноциде всех, кто мимо проходил. Толку то от их возмущения? Они же не могут собрать большинство голосов ни в одном парламенте! Все же просто: соберите большинство, примите закон - и все у вас будет.

- Среди причин голодомора указывают и то, что центр (Москва) бросил Украину на произвол судьбы, не помогал ни в чем.

- Центр помогал. И Поволжью, и Казахстану, и Украине. Хотя были нюансы. Что касается Украины, помощь пошла еще до того, как голод начался. Хотя местные власти, желая выслужиться, не только сохраняли, но даже требовали увеличить нормы сдачи хлеба. И фактически довели дело до катастрофы.

- Исполнители виноваты?

- Речь о неадекватности системы управления. Будь система более адекватной - реакция оказалась бы более ранней. И многие трагедии возможно, смогли предотвратить.

- Правда, что не Порошенко и, тем более, не Зеленский, а президент Ющенко начал раскручивать тему голодомора в резко антироссийском ключе?

- Вообще-то тему голодомора начал раскручивать еще президент Кучма. Причем еще на своем первом сроке. Ну, не так активно, как Ющенко. Для которого это был принципиальный вопрос — он вообще человек застревающий. Тема голодомора стала для него одной из основных еще во время его президентства. Поэтому он вокруг неё и плясал все время. Но тема витала и до Ющенко, и после него. И много лет остается предметом внешней политики. Ющенко просто особенно активно строил памятники жертвам голодомора внутри Украины. И пытался создать традицию празднования голодомора.

- Как можно праздновать трагедию?

- Горестная дата отмечалась так, что было больше похоже на празднование .

- Буш-младший, кажется, поддержал такой подход.

- Там многие поддержали. Лидеры нескольких десятков государств признали голодомор геноцидом — причем, чем дальше страна от места этого самого голодомора, тем с большим удовольствием оно признает его геноцидом. Ну, потому что им абсолютно все равно, что там именно происходило. А Украине - приятно.

- Главный информ-спонсор находился...

-... Внутри Украины. Ведь, если первым это озвучил Леонид Кучма, значит, внутри его аппарата эта идея развилась. А уже он ее раскручивал. Но тогда до такого гипертрофированного выражения, как сейчас, она не доходила. Сегодня идея голодомора используется с той же самой целью.

- Какой?

- Усиления внешнеполитических позиций Украины за счет России. При том ни Порошенко, ни Зеленский подробно голодомором не занимались, хотя он оставался в числе их приоритетов. По сравнению с ющенковскими временами никого особо эта тема не интересует.

- Но зачем эта тема Америке?

- Что касается Штатов, у них есть группа людей, которая пытается тему раскрывать и развивать. И тема эта США выгодна в плане ее антироссийского контекста — так почему бы ее не поддержать?

- Речь об украинском лобби в США или в Канаде?

- Диаспоры взаимодействуют между собой, но формировались они в разное время. Громче всех об этом кричат потомки тех, кто выехал из Австро-Венгрии в начале 20 века. В основном до Первой мировой. А американские украинцы - волна около второй мировой. В том числе потомки выходцев из чикагской мафии , вроде жены Ющенко. Это в основном беглецы с «фабрики кожаных мячей» второй мировой.

- Что касается отношения депутатов европейских парламентов к этому вопросу.

- Они не проходные. Оппозиция заранее вынесла вопрос на голосование, который должен был проиграть. Такие вопросы постоянно выносятся на обсуждение — на них никто обычно внимания не обращает.

ЦИФРЫ ГОЛОДОМОРА 1932-1933 г.г.

Общее количество жертв* - 4,3-4,4 млн. человек

Количество жертв на Украине — 1,8-1,9 млн.

В Поволжье — 1,4-1,5 млн.

На Кавказе — 0,5 -0,6 млн.

В Казахстане — 0,2-0,3 млн.

* Сводные данные по разным источникам

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