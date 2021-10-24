|
Политолог обвинил Смольный во лжи и крахе коронавирусной борьбы
24 октября 2021, 19:30 • 181 • Политика
Санкт-Петербург, как и вся Россия, готовится к очередной фазе ограничительных мер. На волне происходящего эксперты говорят об ошибках властей. Так, политолог Александр Конфисахор настаивает, что к краху ковидной борьбы привела ложь Смольного.
Ограничительные меры в Санкт-Петербурге вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. С 30 октября Северная столица повторит московский сценарий, и предписание большой радости людям не принесло.
В штыки ограничения в том числе принимают, поскольку адекватной информации в течение последних месяцев не поступало, полагает политолог, старший преподаватель кафедры политических наук СПбГУ Александр Конфисахор. В беседе с "Невскими новостями" Конфисахор объяснил, что сложившаяся в городе сиутация больше всего напоминает безвыходное положение. В шахматах подобная ситуация характеризуется тем, что любой шаг на доске приводит к ещё большим потерям:
Власти, не раскрывая информацию или же допуская "откровенные ложь и обман", допустили полный провал работы с людьми, полагает эксперт. И чтобы исправить эти ошибки, предстоит провести очень большую работу. Но готовы ли к ней чиновники?
Подпишитесь на нас
181
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2021, 19:25
|
23 октября 2021, 15:30
|
20 октября 2021, 00:00
|
20 октября 2021, 18:40
|
17 октября 2021, 20:40
|
23 октября 2021, 20:45
|
17 октября 2021, 22:25