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Политолог обвинил Смольный во лжи и крахе коронавирусной борьбы

24 октября 2021, 19:30  •  181 • Политика
Санкт-Петербург, как и вся Россия, готовится к очередной фазе ограничительных мер. На волне происходящего эксперты говорят об ошибках властей. Так, политолог Александр Конфисахор настаивает, что к краху ковидной борьбы привела ложь Смольного.
Ограничительные меры в Санкт-Петербурге вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. С 30 октября Северная столица повторит московский сценарий, и предписание большой радости людям не принесло.
В штыки ограничения в том числе принимают, поскольку адекватной информации в течение последних месяцев не поступало, полагает политолог, старший преподаватель кафедры политических наук СПбГУ Александр Конфисахор. В беседе с "Невскими новостями" Конфисахор объяснил, что сложившаяся в городе сиутация больше всего напоминает безвыходное положение. В шахматах подобная ситуация характеризуется тем, что любой шаг на доске приводит к ещё большим потерям:
Мы копируем Москву, потому что ничего нового пока предложить невозможно. Ситуация очень сложная. В шахматах она называется "цугцванг".
Власти, не раскрывая информацию или же допуская "откровенные ложь и обман", допустили полный провал работы с людьми, полагает эксперт. И чтобы исправить эти ошибки, предстоит провести очень большую работу. Но готовы ли к ней чиновники?

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