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Политолог обвинил Киев в создании механизма высылки «неугодных» из Украины

28 ноября 2020, 18:35  •  143 • Украина
Существующая система обмена военнопленными используется Киевом в качестве механизма высылки неугодных местному политическому режиму людей за пределы Украины. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее стало известно, что Россия, ДНР и ЛНР не считают возможным обменяться пленными с Украиной до Нового года — и это при том, что глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, по его словам, уже предоставил республикам Донбасса документы на 11 человек и «ожидает ответных действий». Но все не так просто: коллега Кравчука в ТКГ со стороны России, Борис Грызлов, убежден, что именно Украина выступает тормозом обменного процесса.
«Главная проблема не нова и заключается в том, Киев просто-напросто обманывает, когда освобождает людей, не закрывая при этом заведенные на них уголовные дела, — объяснил Корнилов. — Речь идет о необходимости проводить «юридическую очистку» тех граждан, которых Украина передает ДНР и ЛНР. А пока мы видим только то, что людей отдают обратно республикам Донбасса, продолжая при этом преследовать их как преступников на украинской территории».
Подобное положение дел, по словам политолога, приводит к тому, что освобожденный из плена человек остается без документов и фактически без права на передвижение — оказавшись за пределами российской территории, он легко может быть арестован.
«Взять, например, Кирилла Вышинского: он возвращен в Россию, но паспорт ему не вернули, а уголовное дело не закрыли, — возмущен эксперт. — И таких, как он, целая масса! Так что РФ, ДНР и ЛНР уже давно добиваются от Киева выполнения взятых им на себя обязательств в рамках Минских соглашений: он должен производить не только обмен, но и юридическую очистку тех лиц, которых он считает своим «обменным фондом».
На самой же Украине, добавил собеседник ФАН, возникшую правовую коллизию никак не комментируют: там считают, что поступают абсолютно правильно.
«Власти уже поставили на поток процесс, при котором они хватают, как правило, ни в чем не повинных людей, придумывают против них какие-то фейковые обвинения (как против известного украинского журналиста Владимира Скачко), а затем говорят России, чтобы та забирала их себе как военнопленных, — заявил Корнилов. — По сути, мы столкнулись с механизмом высылки политических оппонентов, неугодных киевскому режиму: отдавать он их отдает, но вот приехать обратно к себе домой эти люди уже не могут».
Автор: Игнат Старцев

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