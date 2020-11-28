Политолог обвинил Киев в создании механизма высылки «неугодных» из Украины

Существующая система обмена военнопленными используется Киевом в качестве механизма высылки неугодных местному политическому режиму людей за пределы Украины. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее стало известно, что Россия, ДНР и ЛНР не считают возможным обменяться пленными с Украиной до Нового года — и это при том, что глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, по его словам, уже предоставил республикам Донбасса документы на 11 человек и «ожидает ответных действий». Но все не так просто: коллега Кравчука в ТКГ со стороны России, Борис Грызлов, убежден, что именно Украина выступает тормозом обменного процесса.

«Главная проблема не нова и заключается в том, Киев просто-напросто обманывает, когда освобождает людей, не закрывая при этом заведенные на них уголовные дела, — объяснил Корнилов. — Речь идет о необходимости проводить «юридическую очистку» тех граждан, которых Украина передает ДНР и ЛНР. А пока мы видим только то, что людей отдают обратно республикам Донбасса, продолжая при этом преследовать их как преступников на украинской территории».

Подобное положение дел, по словам политолога, приводит к тому, что освобожденный из плена человек остается без документов и фактически без права на передвижение — оказавшись за пределами российской территории, он легко может быть арестован.

«Взять, например, Кирилла Вышинского: он возвращен в Россию, но паспорт ему не вернули, а уголовное дело не закрыли, — возмущен эксперт. — И таких, как он, целая масса! Так что РФ, ДНР и ЛНР уже давно добиваются от Киева выполнения взятых им на себя обязательств в рамках Минских соглашений: он должен производить не только обмен, но и юридическую очистку тех лиц, которых он считает своим «обменным фондом».

На самой же Украине, добавил собеседник ФАН, возникшую правовую коллизию никак не комментируют: там считают, что поступают абсолютно правильно.