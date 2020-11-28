|
Политолог обвинил Киев в создании механизма высылки «неугодных» из Украины
28 ноября 2020, 18:35 • 143 • Украина
Существующая система обмена военнопленными используется Киевом в качестве механизма высылки неугодных местному политическому режиму людей за пределы Украины. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее стало известно, что Россия, ДНР и ЛНР не считают возможным обменяться пленными с Украиной до Нового года — и это при том, что глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, по его словам, уже предоставил республикам Донбасса документы на 11 человек и «ожидает ответных действий». Но все не так просто: коллега Кравчука в ТКГ со стороны России, Борис Грызлов, убежден, что именно Украина выступает тормозом обменного процесса.
Подобное положение дел, по словам политолога, приводит к тому, что освобожденный из плена человек остается без документов и фактически без права на передвижение — оказавшись за пределами российской территории, он легко может быть арестован.
На самой же Украине, добавил собеседник ФАН, возникшую правовую коллизию никак не комментируют: там считают, что поступают абсолютно правильно.
Автор: Игнат Старцев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2020, 00:45
|
28 ноября 2020, 03:00
|
24 ноября 2020, 01:50
|
22 ноября 2020, 16:50
|
26 ноября 2020, 00:35
|
28 ноября 2020, 00:15
|
25 ноября 2020, 04:25