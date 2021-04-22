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Политолог обозначил главный сигнал для Запада в послании Путина

22 апреля 2021, 08:55  •  144 • Политика
Политолог Марат Баширов обозначил главный сигнал для Запада в послании президента России Федеральному собранию, а именно — приоритет внутренних тенденций страны в виде вопросов социальной политики, бизнеса и инвестклимата. Об этом он заявил в четверг, 22 апреля, в своей беседе с РЕН ТВ.
Политолог отметил, что российский лидер обошелся краткими комментариями международных дел страны, опустив излишние подробности.
«Это важные моменты, которые мало кто ожидал услышать. И внутри страны было много скептиков, и на Западе сидели, ждали «пламенные речи», что мы куда-то собираемся наступать. А президент говорил, что мы собираемся заниматься устройством внутренней жизни. И это, пожалуй, самый главный сигнал, который услышали на Западе», — рассказал Марат Баширов.
Российский лидер не назвал ни одной конкретной страны и ни одного конкретного лица иностранного государства, включая американского президента Джо Байдена, что можно охарактеризовать как демонстрацию миролюбия со стороны России. В то же время Путин четко обозначил неприемлемость по отношению к государственным переворотам и убийств глав стран.
Накануне, 21 апреля, ведущие российские экономисты отметили, что на исполнение всего комплекса мер, указанных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, потребуется примерно 1,5 трлн рублей. В названную сумму входят 400 млрд рублей на выплаты населению.

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