Политолог обозначил главный сигнал для Запада в послании Путина

Политолог Марат Баширов обозначил главный сигнал для Запада в послании президента России Федеральному собранию, а именно — приоритет внутренних тенденций страны в виде вопросов социальной политики, бизнеса и инвестклимата. Об этом он заявил в четверг, 22 апреля, в своей беседе с РЕН ТВ.

Политолог отметил, что российский лидер обошелся краткими комментариями международных дел страны, опустив излишние подробности.

«Это важные моменты, которые мало кто ожидал услышать. И внутри страны было много скептиков, и на Западе сидели, ждали «пламенные речи», что мы куда-то собираемся наступать. А президент говорил, что мы собираемся заниматься устройством внутренней жизни. И это, пожалуй, самый главный сигнал, который услышали на Западе», — рассказал Марат Баширов.

Российский лидер не назвал ни одной конкретной страны и ни одного конкретного лица иностранного государства, включая американского президента Джо Байдена, что можно охарактеризовать как демонстрацию миролюбия со стороны России. В то же время Путин четко обозначил неприемлемость по отношению к государственным переворотам и убийств глав стран.

Накануне, 21 апреля, ведущие российские экономисты отметили, что на исполнение всего комплекса мер, указанных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, потребуется примерно 1,5 трлн рублей. В названную сумму входят 400 млрд рублей на выплаты населению.