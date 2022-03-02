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Политолог обличил переобувшегося русофоба: "Дайте справку об освобождении от санкций"
02 марта 2022, 13:20 • 929 • Политика
Политолог Владимир Корнилов обличил переобувшегося русофоба. Речь об Андрее Мовчане, который ранее призывал Запад к санкциям непосредственно против граждан России: "Дайте справку об освобождении от санкций".
Политолог Владимир Корнилов в эфире спецвыпуска Царьграда обратил внимание на одного ярого русофоба, которому пришлось резко переобуться на фоне санкций со стороны Запада.
Речь о финансисте Андрее Мовчане, к точке зрения которого недавно примкнула телеведущая, журналистка Ксения Собчак, пояснил собеседник "Первого русского".
Он указал, что после начала миротворческой операции на Украине Мовчан призывал государства ЕС и США к жесточайшим санкциям против России и, более того, непосредственно против граждан нашей страны.
Тем самым финансист рассчитывал не просто навредить нашей экономике, а полностью её разрушить, передал политолог. Однако потом до Мовчана дошло, что под удар может попасть и он сам.
С 2020 года он проживает в Великобритании. Там же, соответственно, хранятся и его активы. Осознав это, финансист вдруг изменил риторику, подчеркнул Корнилов.
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