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Политолог об "американском мосте" между Донбассом и Украиной: "Разжигают ненависть внутри общества"
11 января 2021, 19:30 • 32 • Политика
Экс-депутат Рады и политолог Алексей Журавко раскритиковал план США по выстраиванию "моста" для примирения Донбасса и Украины. "Они разжигают ненависть внутри общества", - пояснил он.
Агентство США по международному развитию (USAID) может создавать только новые проекты. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Ранее стало известно о том, что USAID намеревается запустить проект "Наводя мосты", в рамках которого американцы якобы хотят укрепить связи между Донбассом и Украиной. Также планируется повысить доверие украинцев к процессу реинтеграции. При этом USAID обвиняет Москву в блокировании мирного процесса.
Комментируя ситуацию, Журавко не исключил, что речь идёт о новой уловке Вашингтона. Он сомневается в том, что американцы заинтересованы в примирении Украины и Донбасса.
"Где присутствует Агентство США по международному развитию, там возникают проблемы, склоки и внутреннее противостояние. Они разжигают ненависть внутри общества", - пояснил политик.
Чтобы запустить процесс примирения в регионе, Украина должна избавиться от неонацистов, отвести ВСУ от линии фронта, а также перестать винить во всех своих проблемах Россию.
Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".
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