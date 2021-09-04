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Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10 • 217 • Политика
Сегодняшняя реплика Владимира Путина о просьбе коллег отпустить Сергея Лаврова и Сергея Шойгу попробовать себя на выборах в качестве кандидатов в депутаты привела к обсуждению отставки министров. Но случится ли это на самом деле? "Что сказать можно, я сказал", - подчеркнул политолог в беседе с Царьградом.
Во время пленарной сессии ВЭФ-2021 заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв как модератор пленарной сессии попытался было поймать президента России Владимира Путина на вопросе о министре обороны Сергее Шойгу и главе МИД Сергее Лаврове.
"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" - поинтересовался он у главы государства.
Путин отреагировал тут же. Его ответ уместился в пять букв: "Жалко". После президент уточнил, что и Шойгу, и Лавров "на своём месте хорошо работают". Но "коллеги попросили", и президент всё же пошёл на уступки. Но действительно ли следует ждать отставки министров? Мнения экспертов разделились. Однако большинство уверены, что в выборной кампании и Шойгу, и Лавров доделают свою работу до конца.
Так, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что пока ситуация неопределённая:
Оказывает помощь и главврач "Коммунарки" Денис Проценко - он также работает на имидж партии, продолжил эксперт. Однако это не говорит о том, что привлечение подобных фигур автоматически изменит состав партии, добавил Колташов:
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