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Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"

04 сентября 2021, 06:10  •  217 • Политика
Сегодняшняя реплика Владимира Путина о просьбе коллег отпустить Сергея Лаврова и Сергея Шойгу попробовать себя на выборах в качестве кандидатов в депутаты привела к обсуждению отставки министров. Но случится ли это на самом деле? "Что сказать можно, я сказал", - подчеркнул политолог в беседе с Царьградом.
Во время пленарной сессии ВЭФ-2021 заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв как модератор пленарной сессии попытался было поймать президента России Владимира Путина на вопросе о министре обороны Сергее Шойгу и главе МИД Сергее Лаврове.
"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" - поинтересовался он у главы государства.
Путин отреагировал тут же. Его ответ уместился в пять букв: "Жалко". После президент уточнил, что и Шойгу, и Лавров "на своём месте хорошо работают". Но "коллеги попросили", и президент всё же пошёл на уступки. Но действительно ли следует ждать отставки министров? Мнения экспертов разделились. Однако большинство уверены, что в выборной кампании и Шойгу, и Лавров доделают свою работу до конца.
Так, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что пока ситуация неопределённая:
Думаю, Лавров и Шойгу вряд ли уйдут в Думу, хотя, может быть, решение здесь и не принято ещё. Вот по какой причине. С одной стороны, оба неплохо показывают себя на своих текущих административных позициях, но дело в том, что этот парламентский флаг уж очень сильно проваливается в государстве, и там определённо существует, особенно в партии власти, дефицит компетентных привлекательных и содержательных фигур. И здесь, если Лавров и Шойгу перейдут в эту сферу, то, может быть, это немножко улучшит ситуацию для "Единой России", которая, в общем, как испытывала такой кризис, так и испытывает.
Оказывает помощь и главврач "Коммунарки" Денис Проценко - он также работает на имидж партии, продолжил эксперт. Однако это не говорит о том, что привлечение подобных фигур автоматически изменит состав партии, добавил Колташов:
У меня нет окончательной версии. Но что сказать можно, я сказал. Исходя из того, что существует проблема с кадрами внутри партии, и они уже много лет пытаются её побороть, вопрос с привлечением сильных фигур не закрыт.

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