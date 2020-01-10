Политолог о "защите" Вашингтоном Европы от России: Трамп "зарывается"

Президент Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и пожаловался, что европейские страны невзлюбили его.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО – ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы ‒ неплательщики!" ‒ сказал на предвыборном митинге в Огайо Трамп, слова которого приводят РИА Новости.

По мнению американского лидера, за это европейские страны его "невзлюбили", в отличие от экс-президента США Барак Обамы, который не выдвигал таких требований.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik оценил заявление президента США.

"Это, по-моему, такое самонадеянное самоощущение, которое он хочет навязать европейцам. Причем в сочетании с дополнительными санкциями, которые он вводит, если с его мнением не соглашаются. Это форма давления, очень жесткая и информационно атакующая. Но я думаю, что в Евросоюзе это вряд ли воспринимают именно так, как хотелось бы Трампу", ‒ сказал Михаил Смолин.

Жесткое давление со стороны США все больше раздражает европейцев, считает он.

"В экономическом плане это больше похоже на войну с Европейским союзом, когда европейским бизнесменом выкручивают руки, чтобы получить дивиденды для американских компаний. И в этой экономической войне европейцы несут большие потери, потому что США хотят заставить их покупать американские товары по более высокой цене. Как мне кажется, Трамп со своей экономической политикой "зарывается", потому что она носит очень агрессивный характер. И вряд ли в ЕС будут воспринимать такую "помощь" положительно, потому что давление США все больше их раздражает", ‒ сказал Михаил Смолин.

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону. Между тем, решение об увеличении таких расходов до двух процентов от ВВП было принято еще на саммите НАТО в 2014 году при предыдущем президенте Бараке Обаме. Тогда же была утверждена программа помощи США своим европейским союзникам для сдерживания "российской агрессии".