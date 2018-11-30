Политолог о запрете въезда на Украину российских мужчин: Киеву было сложно создавать из России образ врага, когда от врага приезжали родственники

- На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола, - бодро отрапортовал глава украинской погранслужбы Петр Цигикал.

- Чтобы Россия не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году, - сумбурно пояснил необходимость запрета Петр Порошенко.

Это немного противоречит тому, что на протяжении четырех лет говорит СБУ о неких российских частных военных компаниях, которые едва ли не на половину состоят из граждан Украины. Спрашивается, зачем для формирования таких подразделений засылать кого-то из России. Но вы же не ищете логики в украинских политических маневрах?

Запрет на въезд для россиян Порошенко объяснил угрозой формирования на территории Украины "отрядов частных армий".Фото: REUTERS

Похожий запрет, к слову, с таким же возрастным диапазоном вводился и в 2014 году. В первую очередь, чтобы отсечь российских журналистов, которые в какой-то момент стали врагами №1 украинской государственности. Однако тогда оставались лазейки в виде официальных приглашений или поездок к родственникам. Нынешнее решение подразумевает исключение только по «гуманитарным мотивам»: «Например, похороны», - пояснили в Киеве.

- После того, как Крым стал российским, люди туда ездят в основном с одной целью - посещают родственников, - прокомментировал «КП» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Туризма там никакого нет для наших граждан. Сложно оценить количество - десятки, а то и сотни тысяч людей, для которых это действительно болезненно. Это ограничение их прав. А учитывая ситуацию на Украине, без мужа женщина туда ехать побоится. Связано это решение, что бы ни говорил Порошенко, с попыткой полностью обрезать информационный поток. Вещание российских каналов у них закрыто, интернетом пользоваться умеют не все. Народная дипломатия была серьезным фактором. Многие легенды, которые распространяют украинские СМИ о России, при личном общении опровергались. А Порошенко необходимо создавать образ врага, это сложно делать, когда приезжают от врага родственники. Или соседи в приграничных селах навещают друг друга.

Очевидно, запрет найдет одобрение в русофобствующей среде. И при отсутствии реальных шансов на победу, Порошенко, видимо, будет делать ставку на фальсификацию выборов. В этом деле ему как раз и пригодятся националисты, которые на земле будут «работать» и с электоратом, и с избирательными комиссиями. Другого шанса остаться у власти, по имеющимся социологическим выкладкам, у действующего президента нет.

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