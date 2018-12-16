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Политолог о выборах в Приморье: "Организаторы и кандидаты обеспечили образцово-показательный день голосования"

16 декабря 2018, 18:54  •  35 • В России

После подсчета 67% протоколов на повторных выборах в Приморском крае лидирует самовыдвиженец Олег Кожемяко с 60,1% голосов. На втором месте с большим отрывом находится Андрей Андрейченко из ЛДПР с 26,3% голосов.

Губернаторские выборы в Приморье стали последней и самой затянувшейся избирательной кампанией 2018 года. Местные жители, похоже, сами подустали от избирательного марафона и организованно пришли на участки, чтобы поставить, наконец, в этом вопросе точку, а не многоточие или вопросительный знак. Во всяком случае любителей "жареных" сенсаций Приморский край на этот раз не порадовал: граждане проголосовали спокойно, ровно, без лишних эмоций.

- После того, как в сентябре кандидаты на пост губернатора в Приморье допустили немыслимое количество нарушений, теперь здесь же провели образцово-показательные выборы, - прокомментировал «КП» по горячим следам политолог Алексей Мартынов. - Это и публичные дебаты всех кандидатов, и хрестоматийные избирательные кампании, и кристально чистый день голосования. Я бы отметил, что на этот раз все кандидаты честно отработали свои кампании, боролись за победу. Что касается главного фаворита Олега Кожемяко, то он буквально побывал в каждом районе, дошел почти до каждой семьи.

Явка на повторных выборах в Приморье - выше, чем в сентябре (на участки пришли более 40% избирателей). Существенных нарушений не зафиксировано. И это притом, что было очень много наблюдателей, в том числе от оппозиционного "Голоса". Те жалобы, которые были, оказались или фейковыми, или провокациями (как в случае с попытками подкупа избирателей, на этом поймали представителей ЛДПР, прибывших из Хабаровского края).

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