Политолог о встрече Путина и Байдена: "Доверия нет абсолютно"

Политолог Даниил Богатырёв прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. "Доверия между сторонами нет абсолютно", - считает он.

Никакой разрядки между Россией и США не намечается. Такую позицию в интервью РИА ФАН озвучил политолог Даниил Богатырёв, комментируя переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом.

По мнению эксперта, Вашингтон и Москва находятся в состоянии активной холодной войны. Запад занимается милитаризацией Восточной Европы, что затронуло Прибалтику, Украину, Белоруссию и Чёрное море.

"Доверия между сторонами нет абсолютно, и тот факт, что Владимир Путин провел беседу с Джо Байденом, сам по себе никакой разрядки не означает", - отметил он.

Личные переговоры двух глав государств является хорошим знаком в условиях конфронтации. Однако они мало о чем могут реально договориться.

Даже вопросы контроля над стратегическими наступательными вооружениями вызывают разногласия. По Украине также нет точек соприкосновения, ибо американцы раздувают истерику вокруг мифической “подготовки вторжения России”

"Цель этих заявлений - любыми путями затянуть запуск газопровода "Северный поток - 2”, и Украина служит лишь удобным рычагом в этой операции", - добавил он.

Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков и отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют отношения между Вашингтоном и Москвой.

"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.