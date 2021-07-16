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Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"

16 июля 2021, 03:15  •  169 • Политика
Как считает немецкий политолог Александр Рар, Берлин уже заплатил высокую цену за "Северный поток - 2". Поэтому на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена акцент будет сделан на других темах.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом, в рамках которых якобы будет поднят вопрос о будущем газопровода "Северный поток - 2". Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.
Как считает эксперт, проблема "Северного потока - 2" уже решена, а газопровод будет достроен. Берлину пришлось заплатить высокую цену, согласившись выплачивать "алименты" Украине.
Речь идёт о поддержке, если Россия перекроет транзит газа через украинскую ГТС.
"Но, мне кажется, Меркель не будет соглашаться на какие-то подарки Украине, она будет идти на то, что нужно больше сделать для укрепления государства, в том числе в экономическом плане", - прогнозирует Рар.
"Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, но на Западе его сделали политическим. Американцы пытаются помешать диалогу Берлина и Москвы, тогда как немецкая сторона заинтересована в партнёрстве с Россией.
Что касается переговоров Меркель и Байдена, то газопровод не будет главенствующей темой. Стороны сфокусируются на экологии, международном сотрудничестве, борьбе с миграцией, терроризмом и так далее.
Ранее Европейский суд юстиции встал на сторону Польши, сохранив запрет на газопровод Opal, который соединён с "Северным потоком". Как пишет "Взгляд", решение создаст проблемы для самих европейцев, которые не смогут полноценно подготовиться к холодной зиме.
До этого власти Германии шли на уловки, чтобы обойти ограничения. Однако для России подобные манёвры недоступны.
"Думаю, история на этом не закончится. Стороны будут и дальше судиться, подавать апелляции. Потому что это нелогично", - заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сейчас ЕС столкнулся с дефицитом газа и рекордным ростом цен на топливо. При этом "Газпром" поставляет рекордные объёмы голубого топлива.
Если бы ограничений не было, то Россия могла нарастить поставки, что привело бы к снижению цен на бирже. Европейцы также смогли бы вовремя заполнить свои хранилища на случай пиковых загрузок зимой.
"Это значит, что этой зимой европейцы будут импортировать ежесуточно больше газа", - добавил Юшков.
Как заявил РИА ФАН экономист Александр Дудчак, после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" транзит топлива через ГТС Украины начнёт с каждым годом уменьшаться. Главным фактором является выгода от сохранения транзита по украинскому маршруту.
Дудчак не исключает, что потребность в нём у России останется, но речь будет идти о небольших объёмах. Всё зависит от цен на топливо и надёжности поставок.
"Посмотрим, насколько транзит будет рентабелен для Киева в новых условиях. Это станет известно после того как заработает "Северный поток - 2", - пояснил он.

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